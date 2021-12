Prazo para uso de tenda móvel é prorrogado

O prazo para que os 200 barraqueiros selecionados pela prefeitura para atuar na faixa de areia passem a utilizar os kits móveis padronizados foi prorrogado pela segunda vez. Segundo a secretária municipal de Ordem Pública, Rosemma Maluf, eles terão até o próximo dia 25 para adquirir o equipamento.

O atraso será debatido nesta quinta-feira, 9, em reunião fechada entre associações e sindicato de barraqueiros com a secretária. A previsão inicial era que, no final de dezembro, os barraqueiros já estivessem trabalhando com as tendas móveis. No entanto, foi prorrogado para o dia 15 deste mês.

Nesta quarta, 8, Rosemma informou que o prazo foi estendido mais uma vez. Na reunião, a secretária disse que cobrará da categoria a entrega dos kits, além de discutir o ordenamento da orla. Os equipamentos serão doados por fornecedores (iniciativa privada) dos barraqueiros e devem obedecer o padrão de cores branco e azul.

O atraso ocorreu porque as cervejarias parceiras confeccionarem as tendas dentro dos padrões das respectivas marcas e não segundo as especificações da prefeitura.

"Há seis anos, a atividade comercial informal na faixa de areia não tinha regulamentação porque o processo estava judicializado (após demolição das barracas de praia). A prefeitura herdou um caos", disse a secretária, referindo-se ao ordenamento da orla.

Os 200 comerciantes que foram selecionados para utilizar os kits móveis em todo o trecho da orla terão a licença oficializada a partir da próxima semana.

Estão previstas também operações noturnas para verificar se os equipamentos serão retirados (só será permitido o uso das 7h às 19h). Os kits padronizados terão 40 cadeiras, 20 banquetas e 20 sombreiros.

O presidente da Associação dos Comerciantes de Barracas de Praia, Alan Rebelato, foi procurado por telefone, mas não atendeu às ligações da reportagem.

Apreensões

Nesta quarta, a fiscalização municipal apreendeu 25 armas brancas no trecho entre Jaguaripe e Piatã. O uso de churrasqueiras e bebidas em embalagens em vidro, que é proibido, também foi flagrado.

