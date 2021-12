Prazo para remoção de comerciantes em Itapuã é prorrogado

Foi prorrogado para o dia 12 de julho o prazo para a desmontagem das estruturas de boxes fixos e das baianas de acarajé no largo de Itapuã. A decisão foi tomada numa reunião nesta sexta-feira, 6, entre os comerciantes do local com o Chefe de Gabinete da prefeitura, João Roma. O prazo inicial terminaria na próxima semana.

Também ficou definido que, até 12 de julho, as obras irão se concentrar do Habib's até a Sereia, sem atingir o largo das baianas. Ao chegar no largo, será necessária a relocação dos comerciantes para espaços provisórios até o final das intervenções, previstas para durar seis meses.

Os comerciantes colocaram na pauta das reuniões com a Prefeitura a importância das atividades durante a Copa do Mundo e São João, além do feriado de Dois de Julho. Os comerciantes terão nesta sexta uma outra reunião, desta vez com representante da Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF), para conhecer o projeto de requalificação da orla do bairro em detalhes.

O mesmo ocorrerá com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), que vai receber os comerciantes e baianas para definir locais adequados para realização da atividade enquanto durarem as intervenções. De acordo com a secretaria todos serão contemplados de acordo com suas licenças concedidas pelo órgão.

O projeto de requalificação prevê espaços exclusivos para baianas de acarajé, no mesmo largo onde já atuam, com a estrutura necessária para o comércio do quitute. Também serão disponibilizados quiosques para vendas de bebidas e comidas ao longo do trecho requalificado.

As obras demandarão cerca de R$9,3 milhões, sendo recursos 100% municipais. Será requalificado um trecho de cerca de 30 mil m², partindo da Sereia até o largo das baianas, contemplando ciclovias, espaço para roda de capoeira, convivência de pescadores e apresentações culturais, pista tátil com demais elementos para garantia da acessibilidade, inclusive para acesso à praia, quiosques para venda de bebidas e comidas, área esportiva, equipamentos de ginástica e integração da praça da igreja com a orla através de um piso no mesmo nível.

adblock ativo