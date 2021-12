Prazo para reforma de passarela gera insatisfação

Pedestres e vendedores ambulantes receberam com insatisfação a notícia de que a reforma da passarela da Avenida Antonio Carlos Magalhães (ACM), danificada no mês passado ao ser atingida por um caminhão-guindaste da empresa Citeluz, só será concluída em março. A informação foi divulgada pelo presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), Euvaldo Jorge, que justificou o atraso das obras em entrevista à rádio A TARDE FM na manhã desta terça-feira, dia 26.

A reforma, que está orçada em R$400 mil, ficará a cargo do Citeluz. A informação foi confirmada pela gerente de marketing da empresa, Catherine Barre. De acordo com as estimativas da empresa, a nova passarela estará pronta dentro de 30 a 45 dias, após a remoção da estrutura danificada, operação que deve ser concluída até a próxima terça, dia 4 de março.

Para ambulantes que trabalham no ponto de ônibus localizado na extremidade da passarela interditada, no sentido Bonocô-Iguatemi, a demora está trazendo prejuízo. “O movimento caiu muito. Antes, eu vendia uma média de R$80,00 por dia, agora só vendo R$20,00”, lamentou Luís Carlos Estevão, que comercializa capas para celular. Com a sinaleira instalada na altura da concessionária Tratocar, o volume de pessoas na saída da passarela caiu.

A dona de casa Helena Oliveira, que atravessa a avenida quando vai fazer compras no supermercado Gbarbosa, se queixa da segurança. “Agora a gente tem de esperar muito. Além disso, é mais arriscado, porque os carros nem sempre param”, observa. Mesmo quando os veículos obedecem ao comando do sinal vermelho, é preciso agilidade para vencer as sete faixas da avenida, já que a sinaleira só fica aberta para os pedestres por 30 segundos, enquanto os automóveis têm três minutos para passar antes que o sinal feche novamente.

Nesta terça, Mônica Floquet teve de voltar do meio do caminho, porque foi surpreendida pela rapidez com que o semáforo mudou de cor. “Acho que o tempo deveria ser maior, porque a pista é muito larga. Você viu que eu não consegui passar? Imagine uma pessoa idosa ou deficiente”, questiona a esteticista de 34 anos, que utiliza a passagem sempre que precisa recarregar o cartão de meia-passagem da filha, no posto do Salvador Card.

“Não podemos segurar muito, porque sacrifica o trânsito todo, principalmente nas horas de pico. Uma parada aqui vai ter conseqüência lá na Bonocô”, justifica o agente da Superintendência da Engenharia de Tráfego (SET), Odeilton Sales dos Santos, que tem a função de manter “presença ostensiva para que os condutores respeitem a sinalização”.

Ele lembra, porém, que o pedestre também deve assumir sua parcela de responsabilidade. “O descontentamento é comum, mas com certeza agora é muito mais seguro. Antes, a sinalização não existia, mas muita gente também não usava a passarela, preferindo se arriscar”, opina.

