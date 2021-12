Prazo para recadastramento do cartão SUS é prorrogado para dezembro

O prazo para realização do recadastramento do cartão SUS foi prorrogado novamente. Com isso, os beneficiários poderão realizar a atualização cadastral até 31 de dezembro. A informação foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 30.

“Os moradores da capital baiana terão um prazo ainda maior para realização da atualização junto ao SUS. Implantamos um site para suprir a alta procura da população em nossas unidades de saúde, visando dar mais comodidade às pessoas que poderão fazer a atualização sem a necessidade de deslocamento. É importante que todos realizem o recadastramento e não deixem para última hora para evitar aglomerações”, destaca o secretário municipal de Saúde, Leo Prates.

Mais de dois milhões de moradores da capital baiana já realizaram o recadastramento. Destes, 1,3 milhão foram através do site: www.recadastramento.saude.salvador.ba.gov.br, implantado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Também pode ser feito o recadastramento de maneira presencial – em uma das 152 unidades básicas da rede municipal, com o agente comunitário de saúde. Para isso, é necessário informar o RG ou certidão de nascimento, CPF ou cartão do SUS e o comprovante de residência em nome do usuário ou de algum parente de primeiro grau.

A validação do cadastro será realizada após acesso à unidade de saúde. A medida segue determinação do governo federal, que instituiu um novo modelo de financiamento para a Atenção Primária, sendo o cadastramento a principal estratégia de transferência de recursos da União para as prefeituras.

Toda a população deve ser cadastrada, independentemente da aquisição de plano de saúde. As pessoas que já possuem cadastro realizado pelo agente comunitário não precisam realizar novamente.

