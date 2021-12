Prazo para obter autorização de uso de fogos acaba na sexta

Termina nesta sexta-feira, 20, o prazo para solicitar autorização para uso de fogos de artifício e artifícios pirotécnicos durante as festas de Réveillon, em Salvador e cidades da Região Metropolitana.

De acordo com a Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC), o proprietários ou representantes de restaurantes, bares, barracas, hotéis e outros espaços privados ou públicos, onde haverá festa com fogos na passagem de ano, devem comparecer à sede da CFPC, no quinto andar do edifício-sede da Polícia Civil, na Piedade.

Os interessados devem apresentar um croqui do local do evento, a documentação dos responsáveis pelo estabelecimento, informar quais os tipos de fogos serão utilizados, além do endereço e os horários de início e término da festa.

A autorização será concedida apenas para eventos que atendam às determinações da CFPC. As festas de Réveillon que não possuírem autorização serão suspensas pela fiscalização que acontecerá entre os dias 30 e 31 de dezembro.

Segundo o coordenador da CFPC, delegado Arthur Gallas, foi feito um levantamento indicando que 22 locais, em Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Mata de São João, terão festas com fogos durante a passagem de ano.

Até o momento, 50% destes já possuem a autorização da Coordenação para realização dos eventos.

