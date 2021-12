Prazo para matrícula infantil municipal vai até esta segunda

Seguem até esta segunda-feira, 12, as inscrições para a primeira etapa da matrícula para Educação Infantil na rede municipal de ensino de Salvador, que contempla crianças de seis meses a cinco anos e 11 meses de idade.

O procedimento - cujo prazo era sexta-feira, 9 - foi prorrogado e pode ser realizado nas 426 escolas do município.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Smed), foram adotados novos critérios para o sorteio, que priorizam as crianças de maior vulnerabilidade social.

Todos os alunos matriculados em unidade escolar da rede municipal de ensino em 2014, que frequentaram regularmente até as avaliações finais, não participam do processo e têm as matrículas renovadas automaticamente.

O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 14 de janeiro. O responsável poderá escolher até três unidades de ensino para inscrever a criança.

O processo de matrícula para os demais segmentos educacionais da rede municipal de ensino não será alterado. As inscrições serão iniciadas no dia 20 de janeiro e a previsão é que sejam matriculados 48 mil novos alunos e 124 mil renovem suas inscrições.

adblock ativo