Prazo para licitação do VLT pode ser revisto

Representantes de empresas interessadas em concorrer ao financiamento do futuro veículo leve sobre trilhos (VLT) pediram mais 60 dias para apresentar as propostas da licitação. O atual prazo expira no próximo dia 30, no entanto o governo do estado ainda analisará o pleito dos empresários.

A solicitação informal foi realizada na manhã desta quinta-feira, 8, durante uma reunião pública, no bairro do Stiep, na qual o governo apresentou o projeto do VLT aos representantes das concessionárias, por meio de explicações do titular da Casa Civil do Estado, secretário Bruno Dauster.

Orçado em cerca de R$ 1,5 bilhão, o projeto do VLT será implantado para substituir o atual trem que liga a Calçada, na Cidade Baixa, ao subúrbio de Salvador. O VLT deverá ter 21 estações ao longo de um traçado de 18,5 quilômetros de extensão.

A ordem de serviço para o início das obras deverá ser assinada até o final do ano

A linha do VLT deverá superar em seis quilômetros a atual malha ferroviária dos trens que ligam Paripe à Calçada, cujo percurso é de 13,6 quilômetros.

Depois de implantado o modal, as atuais dez estações de trem deverão ser desativadas, no entanto, serão reaproveitadas para prestação de serviços às comunidades próximas.

O projeto prevê realizar as intervenções do modal em duas a fases: com 9,5 quilômetros, a primeira vai ligar o Comércio a Plataforma, enquanto a segunda ligará Plataforma a São Luiz.

A previsão é que o novo modal seja integrado com as duas linhas do sistema metroviário e também com o transporte rápido por ônibus (BRT) – sistema de ônibus expressos que vai ligar a Lapa ao Iguatemi, cuja construção é responsabilidade da prefeitura.

Cronograma

De acordo com o secretário Bruno Dauster, a reunião abordou quatro temas principais: adiamento do prazo, auditoria da selecionada para receber financiamento, demonstração de capacidade do banco inglês Indico PLC para financiar o VLT e a metodologia sobre como o dinheiro será repassado.

R$ 1,5 bi

“Nessa forma de financiamento, o estado fez um trabalho de capitação de recursos para a concessionária e montou as garantias que trariam conforto ao investidor”, disse. “É um modalidade nova, em que o estado é o protagonista, mas o tomador é privado”, acrescentou Dauster.

Segundo o secretário, com a postergação do prazo para apresentar as propostas, a possível nova data deverá ser 30 de agosto. “No entanto, é preciso que os concorrentes formalizem a solicitação de adiamento, cuja palavra final deverá ser do governador (Rui Costa)”, afirmou o secretário.

Dauster adiantou ainda que, após o recebimento das propostas, a empresa vencedora da concorrência pública deverá ser conhecida até o final de setembro próximo. “Após esta fase, o contrato da ordem de serviço para início das obras deverá ser assinado até o final do ano”, estima o secretário.

Conforme informações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, a previsão para início das obras – estimadas para ficar prontas em 36 meses – é de até 90 dias após assinatura do contrato.

A expectativa do governo é atender cerca de 1,5 milhão de moradores nos bairros localizados às margens do novo modal.

