Prazo para empresas de ônibus divulgarem custos é prorrogado

Foi prorrogado até o final do mês de julho o prazo para as empresas de transporte público de Salvador divulgarem as planilhas com valores de lucros e custos de operação das linhas.

O motivo da prorrogação seria a defasagem dos modelos de planilha, que estaria dificultado o preenchimento por parte das empresas.

Como foi divulgado pelo Portal A TARDE, o prefeito ACM Neto desterminou no dia 27 de junho que as 18 empresas atuantes em Salvador divulgassem estas planilhas.

Na ocasião, Neto afirmou que este era um direito do cidadão e iria criar um controle social do sistema de transporte. Uma das medidas será a reativação do Conselho Municipal de Transportes, desativada desde o início da gestão João Henrique (PP).

adblock ativo