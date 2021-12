Prazo para atualizar cadastro do Bolsa Família termina sexta

Beneficiários do Bolsa Família de Salvador devem ficar atentos ao prazo para atualização do cadastro, que termina nesta sexta-feira, 12. A atualização é obrigatória e deve ser feita a cada dois anos, mesmo que não tenham ocorrido mudanças dos dados pessoais ou familiares.

O beneficiário que não fizer o recadastramento no prazo determinado terá o benefício bloqueado ou cancelado. De acordo com a Coordenadoria de Gestão de Benefícios, da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), 18 mil famílias devem comparecer para realizar a atualização cadastral em 2014. Desse total, 6.500 famílias ainda estão com o recadastramento pendente.

Os beneficiários devem comparecer a um dos postos de atendimento da Semps, das 8h às 16h, nos seguintes locais: Rua Conselheiro Saraiva, 28, Comércio; Rua Abelardo de Carvalho, 141, anexo ao colégio Imeja, na Boca do Rio; Prefeituras-Bairro do Centro, Itapuã, Cidade Baixa, Cajazeiras e Subúrbio/Ilhas; e agências da Coelba dos bairros da Liberdade, Periperi, Itapuã, Pirajá, Praça da Sé. Para os agendados, o atendimento está sendo feito no Núcleo de Atendimento Jurídico - NAJ Shopping Baixa dos Sapateiros (atendimento exclusivo para agendados): Rua J.J. Seabra, 111, Baixa dos Sapateiros.

Para o responsável legal, os documentos necessários são o RG, CPF, título de eleitor; carteira de trabalho; e comprovante de residência. Das demais pessoas da casa, são exigidos carteira de identidade e título de eleitor para maiores de 18 anos; carteira de identidade e/ou certidão de nascimento e atestado de frequência escolar para menores de 18 anos; carteira de trabalho (para todos os maiores que possuam). Em caso de falecimento de algum dos dependentes, levar certidão de óbito e, para os menores de até 6 anos o cartão de vacinação atualizado.

