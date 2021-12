Prazo para atualização do Bolsa Família é prorrogado

O prazo para atualização cadastral obrigatória do Bolsa Família foi prorrogado para o dia 16 de janeiro, segundo Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps). Os beneficiários que ainda não fizeram a atualização devem informar seus dados para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Só precisam fazer a revisão cadastral os beneficiários que receberam aviso no extrato do pagamento ou através de cartas enviadas pelos Correios. Os beneficiários devem comparecer a um dos postos de atendimento da Semps em Salvador, das 8h às 16h, nos seguintes locais:

Rua Conselheiro Saraiva, 28, Comércio; Rua Abelardo de Carvalho, 141, anexo ao colégio Imeja, na Boca do Rio; Prefeituras-Bairro do Centro, Itapuã, Cidade Baixa, Cajazeiras e Subúrbio/Ilhas; Agências da Coelba dos bairros da Liberdade, Periperi, Itapuã, Pirajá, Praça da Sé. Para os agendados, o atendimento é feito no Núcleo de Atendimento Jurídico - NAJ Shopping Baixa dos Sapateiros: Rua J.J. Seabra, 111, Baixa dos Sapateiros.

Para o responsável legal, os documentos necessários são: RG, CPF, título de eleitor; carteira de trabalho; e comprovante de residência. Das demais pessoas da casa são exigidos carteira de identidade e título de eleitor para maiores de 18 anos; carteira de identidade e/ou certidão de nascimento e atestado de frequência escolar para menores de 18 anos; carteira de trabalho (para todos os maiores que possuam). Em caso de falecimento de algum dos dependentes, levar certidão de óbito e, para os menores de 6 anos, o cartão de vacinação atualizado.

As famílias que não renovarem as informações poderão ter seus benefícios bloqueados em fevereiro de 2015. Das 1,2 milhão de famílias que deveriam participar do processo de revisão cadastral neste ano, 709,7 mil já haviam procurado a gestão do programa até novembro.

Todos devem atualizar o cadastro a cada dois anos ou a cada vez que nascer um filho, houver mudança de escola, alteração no endereço residencial ou qualquer informação relevante.

