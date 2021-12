Prazo de validade do Salvador Card termina no domingo

A validade 2012 do cartão de meia passagem estudantil expira no próximo dia 31, no entanto, como os postos de atendimento não abrem aos domingos, os estudantes da capital baiana contemplados com o benefício terão até o sábado, 30, para revalidar o Salvador Card. A partir de segunda-feira, 1º, só poderão receber novos créditos os cartões já revalidados em 2013.

Para atender os estudantes retardatários, os postos do Comércio e da Lapa funcionarão no sábado das 7h às 15h. A revalidação foi iniciada em 1º de fevereiro e pode ser feita durante todo o ano, em qualquer um dos postos.

De acordo com a gerente de Comercialização e Atendimento do SalvadorCard, Kátia Azevedo, de um total esperado de 300 mil alunos, apenas 90 mil fizeram a revalidação até a tarde desta terça, 26.

Procedimento - Para fazer a revalidação, basta comparecer a um dos posto de atendimento. É preciso fornecer RG (carteira de identidade) e o comprovante de matrícula. A taxa de revalidação é de R$ 5,60, o equivalente a duas tarifas de ônibus.

Antes de ir ao posto revalidar o cartão, o estudante deve consultar o site do Salvador Card para se certificar de que está apto. Caso não esteja, deve procurar a secretaria da instituição em que está matriculado e solicitar a regularização.

