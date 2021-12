Prazo de revalidação do Salvador Card termina nesta quinta

O prazo para revalidação do Salvador Card termina nesta quinta-feira, 31. Os estudantes que não comprovarem que estão matriculados poderão utilizar o benefício até o crédito acabar, mas ficam bloqueados para realizar recargas.

O atendente Tarcísio Oliveira explicou que, mesmo existindo a possibilidade de adiar o prazo de revalidação, a orientação é que o estudante realize o procedimento o mais rápido possível.

Os alunos devem acessar o site do Setps, informar o primeiro nome e data de nascimento para verificar se estão aptos para revalidar seu cartão de meia-passagem. A revalidação custa R$ 6,60 e pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nos postos de atendimento do Salvador Card.

Os documentos exigidos são: original da certidão de nascimento (para alunos menores de 10 anos); original da carteira de identidade (para alunos com 10 anos ou mais); comprovante de matrícula do semestre corrente (alunos Ufba, Ifba e Uneb); comprovante de pagamento (rede particular).

O postos de atendimento funcionam em três endereços: Comércio (próximo ao Mercado Modelo); Iguatemi (em frente ao Detran e funciona aos sábados); Lapa (na estação, no piso da praça de alimentação e, também, funciona aos sábados).

