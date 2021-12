Prazo de Reda passa para 4 anos

O prefeito ACM Neto sancionou, nesta quinta-feira, 2, o projeto de lei que aumenta o prazo de contratação de professores por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). A partir da sanção, o período de contrato deixa de ser de dois anos e passa para quatro, podendo ser prorrogado por mais dois.

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) informou que avalia, junto à Procuradoria, o que de fato muda com o adendo.

Para o vereador Claudio Tinoco, autor do projeto de lei (PL) que resultou na Lei Complementar 064/2016, trata-se de um conquista que levará melhorias para a educação municipal.

"Eu me sinto honrado por ter feito parte desta conquista. A extensão do prazo garante a presença do professor em sala de aula, sobretudo em escolas mais distantes, como nas ilhas e em bairros periféricos, por mais tempo", pontuou Tinoco.

Críticas

O APLB-Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia manifestou-se contra a ampliação nos contratos do Reda.

Em nota pública, o sindicato declarou-se contra a contratação temporária de professores e funcionários de escolas, por meio de processo de seleção do Reda.

De acordo com o APLB, a medida "fere o direito expresso em Constituição Federal, no artigo 37, que defende o ingresso no serviço público mediante concurso público".

O sindicato reiterou, ainda, que, além de tocar o direito terminante em Constituição, o regime de contratação "causa descontinuidade pedagógica, precariza o processo de ensino - aprendizagem -, desvaloriza os profissionais da educação e colabora com o adoecimento destes profissionais".

