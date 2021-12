Praias viram opção de diversão noturna

Verão em Salvador com céu azul e sol intenso. É impossível não pensar na programação mais comum para aproveitar a estação: a praia. Muitas vezes lotado, durante todo o dia, o mar também pode ser aproveitado no turno oposto, à noite.

Há quem prefira tomar o banho de mar após o pôr do sol, seja pela tranquilidade do horário, pela água morna ou por ser o único turno disponível.

"Aproveito esse horário para renovar as energias", conta o músico Giuliano Moreira. O início da noite, horário após o expediente, é o preferido dele para ir à praia do Porto da Barra.

Entre suas atividades preferidas no local, além do banho de mar, estão ler um livro, tocar violão e compor canções.

Frequentador assíduo da praia, Giuliano conta que o verão é a época mais propícia para esses momentos de diversão noturna.

Para reunir os amigos e relaxar, o músico aposta em um luau típico nas areias do Porto da Barra.

De Minas Gerais e com um grupo de familiares com nove pessoas, o empresário Weverson Muniz conta que está gostando de aproveitar a praia após as 18h.

"O ambiente fica mais vazio e tranquilo. Conseguimos conversar melhor e aproveitar o espaço na areia para jogar bola com as crianças e brincar", disse.

Enquanto os mineiros curtiam a área livre na areia, os sobrinhos do empresário aproveitavam a beira do mar para brincar com a prancha de bodyboarding (esporte praticado na superfície das ondas do mar).

Para Weverson, a noite também favorece a beleza do céu e, segundo ele, na praia fica ainda melhor para observá-lo.

Problemas

Apesar do sossego encontrado pelos banhistas, que apreciam ir à praia pela noite, algumas dificuldades, também recorrentes durante o dia, foram citadas pelos frequentadores.

Banheiros sujos, lixo descartado na areia e falta de chuveirão para o pós-praia foram motivos de reclamações.

