Praias vazias no primeiro feriadão sem barracas

Feriadão de sol pedia praia para os soteropolitanos, mas, no primeiro feriado sem as barracas, as praias ficaram vazias neste sábado, 4. Poucas famílias e alguns praticantes do "baba" (futebol) na areia aproveitaram o dia de sol na orla.







O vigilante Hebert Cerqueira era um dos raros banhistas na praia de Pituaçu neste sábado. Ele aproveitava a única mesa que restou da barraca Andaraí, de Jorge Campos. Depois que o seu comércio foi demolido, o barraqueiro improvisa uma estrutura na areia com mesa, algumas cadeiras, um sombreiro e um fogareiro para fazer acarajé.









