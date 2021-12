Praias do Porto e Farol da Barra recebem limpeza neste sábado

Funcionários e parceiros do Terminal de Contêineres do Porto de Salvador farão a coleta de lixo do fundo do mar e da areia da praia, no trecho entre o Porto e o Farol da Barra, neste sábado, 24, das 8h às 14h.

Banhistas e demais interessados que estiverem no local também poderão participar. A atividade terá o acompanhamento de uma equipe especializada em mergulho.

Serão distribuídos luvas e saquinhos para a coleta da areia, além de água para hidratar quem vai dar essa mãozinha para a natureza.

