Praias desertas e limpeza no dia seguinte às demolições de barracas

O dia seguinte ao fim dos trabalhos de derrubada das barracas de praia pela prefeitura de Salvador é de escombros na areia e praias desertas. Nesta quinta-feira, 26, depois de três dias de ações da Superintendência de Uso e Ordenamento do Solo do Município (Sucom) em cumprimento à decisão da Justiça Federal que determinou a demolição de todas as barracas, pedaços de madeira, plásticos, restos de palha e concreto tomam conta da paisagem da orla marítima da capital baiana.



Nesta manhã, a prefeitura realiza a limpeza dos entulhos na praia de Patamares e Flamengo. Funcionários coletam os destroços com um trator e recolhem numa caçamba, enquanto populares catam objetos do meio dos escombros para revender. As outras praias continuam com entulho.

Na praia de Patamares, a limpeza dos escombros começou nesta quinta-feira

*Com redação de Giovanna Castro, A Tarde On Line

