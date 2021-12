Praias de Salvador serão fechadas durante período junino

Para conter as aglomerações de quem ficar na capital baiana durante o período junino, o prefeito Bruno Reis (DEM) anunciou o fechamento das praias de Salvador de quinta, 24, até domingo, 27.

Além do fechamento das praias, segue em vigor o decreto que proíbe a venda de bebidas alcoólicas no período e o toque de recolher das 21 às 5h.

"Decretos vencem amanhã e nós vamos adotar as mesmas medidas para o São João que foram adotadas no feriado de Corpus Christi. Renovando decretos por mais sete dias, até a próxima terça-feira, 29, e avaliar como os números estão se comportando. Tenho certeza que passar bem por esse mês, se não tivemos problema em julho, junto com o avanço da vacinação, podemos caminhar para estarmos livres dessa pandemia", afirmou o prefeito.

De acordo com ele, os números da pandemia durante o feriado serão avaliados para decidir sobre a possível adoção de medidas mais duras ou de flexibilização de restrições.

