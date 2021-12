Praias de Salvador ficam repletas de lixo após feriadão

Os banhistas que aproveitaram a manhã de sol no trecho da orla entre Itapuã e Piatã nesta terça-feira, 3, foram surpreendidos por uma grande quantidade de lixo espalhada por toda a faixa de areia e pelo calçadão.

Em Piatã, por volta das 8h, embalagens de plástico e isopor, restos de alimentos e garrafas de vidro amontoavam-se nas calçadas que dão acesso à praia.

Em Itapuã, no final da manhã, o cenário era ainda mais preocupante: os resíduos esparramados pela areia já alcançavam o mar.

O acúmulo de lixo, segundo a assessoria da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb), deu-se, sobretudo, devido à grande quantidade de pessoas que estiveram nesses locais - inaugurados recentemente após obras de requalificação - durante o feriadão.

Para conseguir acomodar todas as mesas e cadeiras na areia, barraqueiros de Piatã improvisaram um pequeno mutirão de limpeza, no início da manhã desta terça, até que agentes da Limpurb chegassem ao local.

"Por volta das 7h, a praia estava como nunca vi antes, com muito lixo e alimento estragado. Limpei o que pude para não perder nenhum cliente", disse o barraqueiro Nadson Araújo, que trabalha no local há cerca de 20 anos.

A dona de casa Tânia Silva Rodrigues, 38, desistiu de levar os dois filhos - João, 5, e Sandro, 9 - para brincar na areia por conta da sujeira. "Hoje, a praia não está propícia para as crianças. Tenho medo que peguem alguma doença", disse ela nesta terça.

Coleta

Ainda conforme informações da assessoria da Limpurb, a limpeza das praias de toda a extensão da orla da capital foi realizada regularmente, desde a sexta-feira passada até a manhã do último dia 2.

Durante o feriadão, foram recolhidas 208 toneladas de lixo em toda a orla. Dentre as praias com maior volume coletado, Piatã está em primeiro lugar, com 43 toneladas. Em seguida, aparecem São Tomé de Paripe e Tubarão, no subúrbio ferroviário, com 40 toneladas.

Fiscal da empresa terceirizada da prefeitura Viva Ambiental, Lourenço Alves, informou que, durante a coleta, são entregues sacos de lixo aos barraqueiros e banhistas.

"A praia deve ser cuidada por todos, não só pelos agentes. Os barraqueiros e banhistas precisam colaborar para que esse lixo não chegue ao mar", disse.

adblock ativo