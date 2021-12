Praias de Amaralina até Ondina devem ser evitadas

Toda a quantidade de esgoto sem tratamento lançado no mar do Rio Vermelho desde a noite da última quarta-feira, 23, até a tarde de sexta, 25, prejudicou não só a pesca como também a balneabilidade. O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema) recomenda que os banhistas devem evitar neste fim de semana as praias de Amaralina até Ondina, em Salvador.

O órgão aponta que as praias em torno do Rio Lucaia, no bairro do Rio Vermelho - onde houve o conserto da linha de distribuição de energia da estação de condicionamento de esgoto, após um acidente de ônibus danificar a linha de transmissão de energia elétrica -, estão impróprias para banho. Um novo teste de balnealbilidade da água será realizado na segunda-feira, 28, nas praias próximas ao Rio Lucaia.

O Inema também informou que mais nove praias em Salvador devem ser evitadas durante o feriadão: as praias de Periperi, na saída de acesso à praia, na Penha, no trecho em frente à barraca do Valença, na Bogari, em frente ao Colégio da PM, na Pedra Furada, atrás do Hospital Sagrada Família, Armação, em frente ao Hotel Alah Mar, Boca do Rio, em frente ao posto Salva Vidas, Corsário, em frente ao Posto Salva Vidas, Patamares, em frente ao posto Salva Vidas Patamares, e Placafor, em frente ao posto Salva Vidas.

