Praias da capital continuam com barracas irregulares

Duas semanas após a prefeitura ordenar a retirada de tendas irregulares das praias soteropolitanas, os barraqueiros continuam atuando, mesmo sem licença.

Neste sábado, 14, uma equipe de A TARDE percorreu a orla da Barra até Piatã e constatou que alguns ambulantes, além de não ter permissão para comercializar na areia, continuam vendendo alimentos, como queijo-coalho, que tiveram o preparo proibido nesse local.

Em todo o trajeto, também não foi identificada a presença de fiscais da Secretaria de Ordem Pública. No entanto, a secretária Rosemma Maluf afirma que a fiscalização nas praias é permanente e diária, com permissão para retirar quem não estiver dentro dos padrões. "Já foram apreendidos pouco mais de 1.100 mil equipamentos".

De acordo com o barraqueiro Ivan Carlos, que disse ter licença para comercializar bebidas e comidas prontas, a medida da prefeitura é justa com quem trabalha há muito tempo e sustenta família com as vendas na praia.

"Pago escola de três filhos com o que vendo na praia. Sei que tem gente chateada com a decisão, mas acho que é melhor regularizar. Quem não conseguiu a licença deve buscar outra alternativa", disse.

Licença

Mas a queixa comum entre os barraqueiros é que existem mais de 500 tendas nas praias e apenas 200 trabalhadores tiveram a licença da Justiça Federal para comercializar seus produtos.

"É injusto. Se resolve para um, tem que fazer para todos. Trabalho aqui (praia de Piatã), há sete anos e não consegui a licença. Ele (prefeito ACM Neto) não é ditador, que diz como quer e pronto, tem que dialogar, resolver nossa situação", reclamou o trabalhador sem querer se identificar.

Os barraqueiros que têm licença para trabalhar na areia das praias, de São Tomé de Paripe até Ipitanga, precisam padronizar as tendas, que devem ser removíveis, até o final deste mês.

"É preciso organizar mesmo, pois existem vendedores que transformam a praia em favela, fica tudo sujo, exposto, é horrível", opina a estudante Helane Rocha.

