Praia na Ilha dos Frades recebe selo Bandeira Azul

A Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, em Salvador, foi aprovada para receber o Selo Bandeira Azul, que certifica as praias sustentáveis em todo o mundo, para a temporada 2016/2017. O programa criado na França em 1980 é considerado o mais importante da categoria em todo o mundo. Ele é atribuído a praias e marinas que cumprem um conjunto de 34 requisitos de qualidade socioambiental.

Com essa conquista, Salvador, que já é Patrimônio Cultural da Humanidade, da UNESCO, torna-se a primeira cidade do Norte e Nordeste a ter uma praia certificada com o selo Bandeira Azul.

Em 2015, a localidade havia recebido uma placa piloto do programa, mas ainda era necessário atender ao conjunto total de requisitos para garantir a certificação, que chegou a ser dada em outubro, mas por motivos não revelados pela organização foi retirado posteriormente, voltando para categoria piloto.

Para receber a Bandeira Azul, a praia passou por adequações e foram realizadas melhorias na acessibilidade, requalificação dos banheiros, adequação das barracas de praia, implantação de sinalização sobre educação ambiental, entre outras medidas.

“Com esta certificação da Blue Flag, a cidade de Salvador passa a integrar um conjunto de destinos com praias certificadas e desta forma, espera poder atrair mais turistas internacionais para a nossa capital”, destacou o Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Érico Mendonça, por meio nota.

Todos os nove destinos turísticos nacionais inscritos para a temporada 2016/17 foram aprovados. Além da Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, a Praia Grande, em Governador Celso Ramos (SC), e o Iate Clube de Santa Catarina, em Florianópolis (SC) também receberam autorização para a primeira temporada de Bandeira Azul, a partir de novembro. Os outros seis candidatos renovaram sua certificação: a Praia do Tombo, no Guarujá (SP); a Prainha, no Rio de Janeiro (RJ); a Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos (SC), e a Praia da Lagoa do Peri, em Florianópolis (SC), além da Marina Costabella, em Angra dos Reis (RJ), e da Marinas Nacionais, no Guarujá (SP).

Entre os 34 requisitos socioambientais avaliados estão: limpeza, qualidade da água, ações ambientais e turismo sustentável. Com as novas certificações e renovações, Santa Cataria tem 4 bandeiras hasteadas, Rio de Janeiro e São Paulo duas, em cada estado, e Bahia uma bandeira azul.

Para ser certificada a praia ou marina deve passar por três instâncias de avaliação, começando pelo operador nacional do programa que encaminha a inscrição para o júri nacional e, finalmente, o júri internacional. No Brasil o programa é operado, desde 2004, pelo Instituto Ambientes em Rede, de Florianópolis. Outros sete candidatos pleiteiam atualmente o selo e encontram-se na fase piloto:

Praia do Remanso, Rio das Ostras – RJ (inscrito em 2015)

Lagoa do Iriry, Rio das Ostras – RJ (inscrito em 2015)

Praia de Itacoatiara, Niterói – RJ (inscrito em 2015)

Praia do Sossego, Niterói – RJ (inscrito em 2015)

Praia de Areia Vermelha, Cabedelo – PB (inscrito em 2015)

Praia da Bacutia, Guarapari – ES (inscrito em 2015)

Praia do Peró, Cabo Frio – RJ (inscrito em 2016)

