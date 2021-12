Praia de Stella Maris recebe ações socioambientais em março

A praia de Stella maris recebe no dia 3 de março uma série de ações socioambientais, que integram a 8ª edição do projeto Passando o Rodo nas Praias. As atividades, que começam às 8h, têm o objetivo de conscientizar a população sobre as agressões do lixo ao meio ambiente.

Esta edição contará com a participação de 100 estudantes que, acompanhados de monitores e biólogos, vão percorrer cerca de 200 metros coeltando o 'microlixo' - resíduos com pequenas dimensões indetectáveis pelos meios convencionais, como papel de bala, tampinhas de garrafas e bitucas de cigarros.

Um dos destaques da programação é o plantio de mudas de espécies da restinga nas áreas determinadas para a revitalização do ecossistema da praia, com ênfase no canteiro central. Antes de realizarem o plantio, os alunos vão assistir uma palestra sobre compostagem (processo biológico de decomposição e de reciclagem da matéria orgânica contida em restos de origem animal ou vegetal formando um composto).

