Praia de São Tomé de Paripe recebe evento ParaPraia

A praia de São Tomé de Paripe, localizada no Subúrbio Ferroviário de Salvador, receberá neste sábado,7 e domingo, 8, a quarta temporada do ParaPraia, projeto que promove o banho de mar assistido para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida.

Com programação de horário das 09h às 13h, essa é a primeira vez que uma praia do Subúrbio recebe o evento. No próximo final de semana, o projeto ParaPraia, estará na praia de Ondina.

