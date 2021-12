Praia de Salvador é aprovada e recebe selo Bandeira Azul

A praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, foi aprovada nesta sexta-feira, 2, por um júri internacional para receber a Bandeira Azul. O programa criado na França em 1980 e considerado o mais importante da categoria em todo o mundo, é atribuída a praias e marinas que cumprem um conjunto de 34 requisitos de qualidade socioambiental. No final de novembro, a Prefeitura hasteará oficialmente a bandeira.

No Brasil, apenas duas praias e duas marinas possuem o selo: a praia do Tombo e Marinas Nacionais, no Guarujá (SP), Prainha, no Rio de Janeiro (RJ) e Marina Costabella, em Angra dos Reis (RJ). A Bandeira Azul é dada pela organização não governamental Foundation for Environmental Education (FEE - Fundação para Educação Ambiental).

Em junho, a localidade havia recebido uma placa piloto do programa, mas ainda era necessário atender ao conjunto total de requisitos para garantir a certificação. Para receber a Bandeira Azul, a praia passou por adequações em quatro áreas principais, que são a educação ambiental, gestão ambiental, qualidade da água, segurança e serviços. Foram realizadas melhorias na acessibilidade, requalificação dos banheiros, adequação das barracas de praia, implantação de sinalização sobre educação ambiental, entre outras medidas, sempre envolvendo a comunidade. O local está numa APCP (Área de Proteção Cultural e Paisagística), inserida na Baía de Todos os Santos. Possui cerca de 50 moradores e, no verão, chega a receber 4 mil visitantes por final de semana.

Para a prefeitura o selo vai ajudar a garantir a preservação ambiental, além de impulsionar o turismo e fortalecer a economia local. "Essa iniciativa na praia de Ponta de Nossa Senhora coloca Salvador na dianteira tanto na área de sustentabilidade quanto na área turística. É a prova de que a praia atende aos critérios exigidos, como comércio justo, acessibilidade e balneabilidade, por exemplo. A Espanha possui centenas de praias com a bandeira, e isso tem muita importância para o turista europeu, que busca locais com essa certificação. Isso potencializa o turismo e o respeito pelas praias sobre a importância de ter sempre locais limpos e acessíveis, que prezem pela sustentabilidade", afirmou o secretário de Cidade Sustentável, André Fraga, por meio de nota.

As intervenções para garantia da bandeira foram realizadas pela Prefeitura, através da Secretaria de Cidade Sustentável (Secis), com apoio das secretarias de Ordem Pública (Semop), de Cultura e Turismo (Secult) e Urbanismos (Sucom), e em parceria com as instituições ambientais Preamar Gestão Costeira e Fundação Baía Viva.

De acordo com o secretário, Salvador espera em breve ter mais uma praia com a Bandeira Azul. Ele afirma que já estão sendo feitos estudos em parceria com a comunidade para que a praia de Stella Maris também receba o selo. Para isso, o projeto de requalificação da orla no trecho, desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), já está atendendo a todos os requisitos físicos exigidos para a certificação.

