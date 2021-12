Praia de Salvador disputa certificado internacional

A praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, é a primeira candidata do Norte-Nordeste a concorrer a um selo de qualidade ambiental de reconhecimento internacional. O resultado da avaliação está programado para outubro deste ano.



O trecho litorâneo de 385 metros na Baía de Todos-os-Santos foi inscrito em janeiro pelo município de Salvador no programa Bandeira Azul. Trata-se de uma ação de certificação internacional voltada para praias e marinas que atendem a 34 pré-requisitos de qualidade socioambiental.



A primeira fase é a inscrição na etapa-piloto, período em que é necessário se adequar às exigências do selo, que leva o mesmo nome do programa. Ontem, uma placa representativa da etapa-piloto do programa foi lançada na ilha. A certificação é concedida pela organização não governamental Foundation for Environmental Education (FEE -Fundação para Educação Ambiental).



Para atender às exigências, a Fundação Baía Viva (organização de empresários com foco na Baía de Todos-os-Santos e que tem parceria com a prefeitura) contratou a Preamar Gestão Costeira, uma empresa de consultoria formada por oceanógrafos e especializada em gestão costeira.



Requisitos



De acordo com o diretor administrativo da Preamar, Bruno Balbi, 90% dos pré-requisitos já estão finalizados. O restante, como finalização do píer e corrimão no corredor de acesso, deverá ser concluído até outubro, quando um júri internacional do programa se reunirá em Copenhague, na Dinamarca, para decidir quem será contemplado. Antes, no entanto, a candidata ainda enfrentará em julho um júri nacional em Brasília.



Na próxima segunda-feira, será a vez de entregar a documentação preliminar para a coordenadora nacional do programa, Leana Bernardi. "Eles vão me entregar um relatório com tudo que foi proposto e o que está sendo cumprido com relação às 34 exigências. A preparação da praia está em franco andamento. Tem que estar totalmente pronto até o dia de entrega da bandeira", afirmou Leana, que também elaborará uma avaliação da praia que será submetida ao júri nacional.



"Inicialmente, eu não vejo nenhuma dificuldade, mas o júri nacional vai avaliar. Eles podem sugerir algumas recomendações. A ideia é que o município evolua o trabalho", acrescentou.



Diagnóstico



Na ilha, que está localizada em uma área de proteção cultural e paisagística, há cerca de 50 moradores que vivem do turismo. O diretor administrativo da Preamar contou que em julho do ano passado eles começaram a realizar um diagnóstico de infraestrutura, serviços, acessos e monitoramento de recifes de corais, entre outros aspectos. Esse primeiro trabalho durou três meses.



Em seguida, foi elaborado um plano de gestão para atender aos critérios que envolvem aspectos como análise de qualidade da água, salva-vidas, banheiros, recepção dos turistas, posto de primeiros socorros, monitoramento de recifes de corais e educação ambiental, entre outros. Acrescentou que, desde o início do processo, a Preamar tem trabalhado educação ambiental com a comunidade.



"A gente não vai ficar aqui para sempre. Quem tem que continuar cumprindo os critérios é a comunidade. Por isso é importante a educação ambiental. Hoje, as escunas chegam até a areia. Isso não pode. Todas as embarcações devem chegar pelo píer que está sendo construído", afirmou Balbi.



Para manter a bandeira, o município tem que anualmente comprovar que os critérios estão sendo mantidos, sob pena de ter o selo retirado do local.



Segundo Balbi, um dos principais objetivos é a atração de turistas de outros países. Somente na Espanha, há 600 locais com bandeiras azuis.



"O programa tem critérios exigentes. O grande benefício é saber que se pode ir a uma praia limpa, segura, com acessibilidade. É uma preocupação com o usuário e com a preservação".



Presidente da Fundação Baía Viva, Isabela Suarez destacou: "Já atuamos na Ilha dos Frades e identificamos um potencial turístico muito grande. O selo é o reconhecimento mais importante do mundo. Se tudo der certo, a gente coloca a ilha nas rotas internacionais e traz fortalecimento econômico para a comunidade".



Morador da Ilha dos Frades há 32 anos, o artesão Domingos de Souza, 62, considera positiva a iniciativa. "Acho ótimo. Quanto mais turistas, melhor".

O agente de viagens Moisés Cafezeiro também aprovou o pedido do selo. "Vamos trazer um tipo de turista mais apurado na questão do meio ambiente e que evita qualquer tipo de poluição", frisou.



Expansão



De acordo com o secretário da Cidade Sustentável, André Fraga, a prefeitura pretende estender a ação. Cogitam-se praias como Stella Maris, Itapuã, Ipitanga, Flamengo e Porto da Barra. "No Brasil, o selo não é tão conhecido, mas o turista europeu valoriza muito isso. A comunidade de Stella Maris já pediu a Bandeira Azul quando consultamos para o projeto de requalificação da orla", disse.



Além da praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, outras três praias também são candidatas. A praia do Tombo (SP) e Prainha (RJ), que tentam a renovação do selo, e a praia de Palmas, em Santa Catarina. Outras três marinas também se inscreveram. Duas que também já têm o selo, a Marinas Nacionais, no Guarujá (SP), e a Costabella, em Angra dos Reis (RJ), e a Marina Caiçara, em Marechal Deodoro (AL).

