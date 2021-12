Praças viram ponto de lazer em Salvador

Caminhar, praticar esportes radicais e se divertir com brinquedos infláveis. Estas foram as principais atividades dos poucos frequentadores das praças Nossa Senhora da Luz, Ana Lúcia Magalhães e Aquarius, na Pituba, durante a tarde deste domingo, 21.

Com o movimento fraco, alguns pais aproveitaram para levar os filhos para brincarem nas praças. Foi o caso dos comerciantes Ana Cláudia Lessa e Roberto Lessa, que levaram os filhos Ana Paula, 5, e João Pedro, 2, para brincar na Praça Ana Lúcia Magalhães, que estava mais movimentada do que as demais. "Aqui eles podem correr, pular. Acho legal que as crianças possam usufruir um pouco de espaços como este, não ficar apenas no playground do prédio", disse Ana Cláudia.

Na Praça Nossa Senhora da Luz, entre os poucos frequentadores, alguns idosos aproveitaram a tarde de sol para caminhar. Houve também presença de alguns jovens praticantes de esportes radicais, como skate e patins. "Gosto quando (a praça) está vazia porque dá para aproveitar mais o espaço, para fazer mais manobras", falou o estudante Guilherme Silva, 20.

Reclamações - Apesar do fraco movimento atrair quem procura lugares mais tranquilos, os frequentadores das praças Nossa Senhora da Luz e Ana Lúcia Magalhães dizem que a má conservação dos equipamentos, a falta de limpeza e a insegurança é que afastam o público destas praças centrais.

"Essa sujeira (vista no local) nós encontramos todos os dias. Como é que as pessoas vão querer vir aqui desse jeito?", alfineta Maria Helena.

