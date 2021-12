Praças na Calçada e Largo do Tanque são entregues

Dentro do projeto Salvador Bairro a Bairro, o Gabinete da Prefeitura em Ação na região da Liberdade-São Caetano foi encerrado, na noite desta quinta-feira, 17, com a inauguração da praça do largo do Tanque pelo prefeito ACM Neto, acompanhado de toda a administração municipal.

Construída em uma rotatória que antes estava abandonada e dominada pelo comércio informal, o local agora possui passeio com piso tátil e rampas de acessibilidade, paisagismo, espaço infantil e iluminação, dentre outros itens.

Antes, foi entregue a praça Vereador Décio Sant'Anna, na Calçada, em frente ao Plano Inclinado, cuja cerimônia contou com a presença dos familiares do médico e político, falecido em 2012.

O filho do homenageado, Daniel Sant'Anna, relembrou a história do pai como profissional e como pessoa, e agradeceu pela iniciativa.

A nova praça conta com pergolado, espaço infantil, paisagismo, passeios com acessibilidade, bancos e iluminação. Também foi construída uma quadra poliesportiva.

Boa Vista

Em seguida, na Boa Vista de São Caetano, foram entregues a sede do Conselho Tutelar e a Escola Municipal Helena Magalhães.

A unidade escolar, que atende a 352 alunos do Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA), passou por reforma e conta com 12 salas de aula, laboratório de informática, sala de leitura e de professores, refeitório e sanitário para alunos deficientes.

Foi construída uma quadra poliesportiva para os alunos.

