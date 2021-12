Praça Orungan é o novo espaço de lazer em Salvador

A praça Orungan foi inaugurada nesta segunda-feira, 5, no bairro de Ondina, em Salvador. O local, que fica ao lado do clube Espanhol, faz parte da requalificação da orla da capital.

O novo espaço público de lazer conta com uma área de cerca de 3 mil metros quadrados. Lá, foram instalados equipamentos de lazer, jardins, ciclovia, piso tátil, passeios mais largos e baia para os ônibus.

A obra foi realizada por meio de um Termo de Acordo e Compromisso (TAC) entre a prefeitura municipal e o comando da Aeronáutica, responsáveis pela administração da área.

O projeto desenvolvido pela Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF) contou na inauguração com a participação do prefieto de Salvador, ACM Neto, do comandante da Base Aérea, o coronel aviador Adolfo Aleixo, o secretário municipal de Mobilidade, Fábio Mota, entre outras autoridades.

Neto anunciou que, após o Carnaval, a Aeronáutica vai presentear a praça com a exposição permanente de um caça Mirage, tornando o espaço como mais um ponto turístico da orla.

