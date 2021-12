Praça Myriam Fraga é inaugurada no Itaigara

O bairro do Itaigara ganhou, nesta sexta-feira, 12, a praça Myriam Fraga, construída em um espaço de sete mil m², contando com quadra de esportes gramada, miniciclovia, brinquedos infantis e pontos de convivência para bate-papo e confraternização.

O perímetro da nova área de lazer foi contemplado com uma concepção paisagística baseada no bioma específico da região, aproveitando as árvores existentes e com a plantação de outras 50 mudas.

O projeto da Fundação Mario Leal Ferreira criou espaços para crianças e a prática de atividades físicas, com equipamentos voltados para atender públicos de diversas idades, área de brinquedos clássicos, como amarelinha, gangorra e balanço, além de aparelhos de ginástica para jovens e idosos.

A praça Myriam Fraga corresponde à primeira etapa de intervenções viárias realizadas no bairro, com investimento de R$ 34 milhões, fruto de acordo entre a prefeitura e a Petros – fundo de previdência da Petrobras, que financiou a obra como contrapartida à implantação de empreendimento imobiliário.

“Esse é mais um espaço de lazer, entretenimento e confraternização para a comunidade”, disse o prefeito ACM Neto, presente à inauguração. Para Ângela Fraga, filha da poetisa que agora dá nome à praça, é uma “alegria” ver essa homenagem prestada à mãe.

