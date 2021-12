Praça Multiuso vai ser construída em frente a condomínio

O governador Jaques Wagner anunciou, nesta segunda-feira, 18, que será construída a Praça Multiúso, em frente ao condomínio Amazônia, no Imbuí. O local foi planejado para ter espaços de esporte e parque infantil e contará com iluminação cênica, paisagismo, estacionamento e acessibilidade para pedestres e ciclistas.

"A praça vai servir muito ao Amazônia. Já melhorou muito para os moradores, pois fizemos um calçadão do ponto diretamente ao acesso do condomínio. Vai ser uma área do convívio para os moradores", disse Wagner.

Os moradores do condomínio comemoram a iniciativa. "Quando a praça estiver pronta, vamos pedir ao governo para adotá-la. Vai ser um local de lazer para nós e queremos cuidar", diz o empresário Pedro Fernandes, 59, síndico do condomínio Amazônia.

Segundo ele, com as intervenções viárias (construção de viadutos) do local, os imóveis do condomínio valorizaram cerca de 20%. "Para nós, melhorou bastante, pois temos mais segurança. Antes, o condomínio ficava exposto. Agora temos um muro de proteção", contou.

Próximas obras

Além do Complexo do Imbuí-Narandiba, o governo do estado pretende entregar, até outubro próximo, a duplicação da Av. Pinto de Aguiar e a via de ligação entre a avenida Luís Eduardo Magalhães e a Estrada do Curralinho.

Segundo Sérgio Silva, diretor de Obras Estruturantes da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), as obras na avenida Pinto de Aguiar devem ser concluídas no mês de setembro. A outra intervenção deve ficar pronta até o final de outubro.

"São obras que devem melhorar bastante a mobilidade de Salvador. Com a duplicação da Av. Pinto de Aguiar, o congestionamento na região vai diminuir, além de facilitar a ligação entre a Paralela e a orla", afirma.

"Com a ligação entre a Luís Eduardo e o Curralinho, as pessoas não precisarão mais passar pela região do Iguatemi para chegar ao Stiep, por exemplo", complementa o diretor da Conder.

