Praça é inaugurada no final de linha do Garcia

A praça Marquês de Olinda, localizada no final de linha do bairro do Garcia, foi inaugurada nesta terça-feira, 5, pelo prefeito ACM Neto. A estrutura foi totalmente requalificada, com investimento de R$ 381 mil. O equipamento possui 2.907 m² e conta com novos elementos para incentivar a prática esportiva e promover o lazer da população.

A reforma foi realizada pela Secretaria de Manutenção (Seman) em parceria com a Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop). "É mais uma praça que entregamos a Salvador e desta vez aos moradores do Garcia. É destinada, sobretudo, ao lazer das crianças do bairro, que voltam a ter opções e a ocupar os espaços da cidade", disse o prefeito.

O espaço agora conta com parque infantil e espaço da criança, academia de saúde, área para a prática de exercícios, paraciclo, duas quadras - sendo uma para futebol, em tamanho reduzido e a outra poliesportiva -, além de um coreto, que já existia no local e foi recuperado. O equipamento conta ainda com pergolado, nova pavimentação, piso intertravado, rampas de acessibilidade, nova iluminação, paisagismo e bancos antivandalismo.

"Antes da reforma, o espaço era subutilizado. Com esta intervenção, creio que modificamos o sentido das coisas para aquela comunidade. Com a requalificação oferecemos mais que um espaço físico", avalia o titular da Seman, Marcílio Basto.

adblock ativo