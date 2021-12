Praça e campo de futebol revitalizados são entregues no Cabula

Foi entregue pela prefeitura de Salvador neste sábado, 19, no bairro do Cabula, um campo de futebol requalificado e uma praça para realização de atividades recreativas e prática de esportes. O investimento nas obras foi R$ 352 mil.

No local, também foi autorizada a implantação de 25 pontos de iluminação em LED e a retomada da requalificação de uma quadra, além de serviços de manutenção no bairro.

Revitalizada, a praça do Chopm 1 possui parque infantil, mesas de jogos, brinquedos e aparelhos de ginástica. Com 650 metros quadrados de área construída, o equipamento de lazer ganhou paisagismo, melhorias na iluminação pública e serviços de pavimentação. O espaço de convivência também é acessível a pessoas com deficiência.

Já a reforma do campo de futebol contemplou a substituição dos alambrados e traves, nivelamento do piso, recuperação da arquibancada e construção de nova entrada com portão e muretas.

