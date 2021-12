Praça das Artes passa por intervenção no Pelourinho

A Praça das Artes, localizada no Pelourinho, em uma área interna do quarteirão entre as ruas Frei Vicente, Gregório de Mattos, ladeira do Ferrão e a Baixa dos Sapateiros, está fechada, desde esta terça-feira, 18, para manutenção de conservação predial.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do governo estadual (Secom), a decisão de realizar a intervenção no espaço do Centro Histórico da capital ocorreu após um acordo firmado com a Associação dos Comerciantes do Pelourinho (Acopelô).

Representantes da entidade se reuniram com integrantes do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), órgão da Secretaria de Cultura do Estado (Secult) que administra a praça, e as duas partes chegaram ao acordo para a realização das melhorias no local.

Estudos

Técnicos do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural iniciaram estudos para que seja elaborada uma análise atualizada e mais detalhada de toda a infraestrutura da Praça das Artes.

O espaço foi construído no teto do último pavimento de um dos estacionamentos da região turística.

Ainda de acordo com as informações da Secom, as análises dos técnicos do Ipac também contemplarão a revisão de instalações elétricas, da impermeabilização do piso da praça e da drenagem, entre outras necessidades.

Acesso

O órgão de comunicação estadual informa aos visitantes do Pelourinho que, para o acesso à rua Gregório de Mattos, os usuários do estacionamento devem agora utilizar o caminho pela portaria principal do equipamento, na Baixa dos Sapateiros, a ladeira do Ferrão ou a rua Frei Vicente.

Existe, ainda, uma escadaria coberta no Solar Ferrão, que permanece aberta para dar acesso ao estacionamento entre 12h e 18h.

