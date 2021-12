Praça da Pituba tem obras de recuperação iniciadas

Após o Portal A TARDE denunciar, em matéria publicada no dia 20 de maio, o descaso em relação à Praça Wilson Lins, na Pituba, a equipe de reportagem flagrou na manhã desta quinta-feira, 10, o trabalho de operários na recuperação do local.

De acordo com a Secretaria da Infraestrutura e Defesa Civil (SINDEC), a obra, que foi iniciada há dez dias, prevê a colocação de uma contenção no nível mais baixo da maré para que a alvenaria fique mais resistente a possíveis novas ressacas marítimas que podem vir a ocorrer na região, conservando, assim, a estrutura da praça.

A praça teve parte de sua estrutura danificada por causa de uma ressaca marítima em 2013, que destruiu uma minipista circular, utilizada pelos moradores, incluindo crianças, para andar de bicicleta, patins, patinetes e carrinhos. O estrago foi fotografado no dia 17 de abril do mesmo ano e também no dia 18 de maio de 2014, mostrando que o local continuava sem manutenção.

