Praça da Pituba ganha primeiro totem "Vem me Regar"

O primeiro totem "Vem me Regar" de Salvador foi apresentado aos frequentadores da praça Belo Horizonte, no bairro da Pituba, nesta quarta-feira, 27, onde também aconteceu o plantio de 35 árvores nativas da Mata Atlântica.

As ações, promovidas pela Secretaria de Cidade Sustentável (Secis) e Escola Municipal de Jardinagem Itinerante, visam transformar as praças e áreas verdes de Salvador por meio da participação de comunidades, envolvendo crianças, comerciantes, idosos e escolas do bairro.



Dessa vez, a novidade é uma estrutura de madeira com diversos regadores pendurados prontos para serem cheios d'água e usados, gratuitamente, por qualquer pessoa interessada em contribuir com a rega de árvores e flores da praça. O equipamento é o primeiro a ser instalado em Salvador, e ficará fixo e disponível na Praça Belo Horizonte para uso irrestrito de pessoas.



Uma equipe da Prefeitura ensinou técnicas de jardinagem aos jardineiros voluntários dispostos a participar do plantio de 35 árvores das espécies Pau-ferro, Pau-Brasil, Oiti, Ipê rosa, Ipê Roxo e Aroeira, todas nativas da Mata Atlântica.



Escola



Este ano, o projeto Escola Municipal de Jardinagem Itinerante já plantou nos três primeiros meses de 2016 mais de 1,2 mil mudas de árvores em 60 locais diferentes do município. Os locais públicos considerados aptos para o plantio de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica poderão receber a iniciativa da escola. A medida não é válida para terrenos de risco, como encostas ou aqueles onde haja grande movimentação de veículos pesados. É necessário também o envolvimento direto da comunidade com o projeto.

