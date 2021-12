Praça da Piedade será interditada para reforma

A Praça da Piedade, no centro de Salvador, será interditada com tapumes por 15 dias, a partir da desta segunda-feira, 16, para reparos e modernização do sistema de irrigação.

Segundo nota divulgada pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), a praça será escavada para colocação da nova tubulação de irrigação, que resultará na recuperação do sistema de drenagem, troca de tubulação, novos aspersores e reativando o sistema de microdrenagem.

Também será feita a recomposição do paisagismo, podas e replantios de árvores, recuperação do gramado e pintura do gradil.

