Praça da Fazenda Grande do Retiro ganha galeria a céu aberto

A Praça da Fazenda Grande do Retiro passa a abrigar uma galeria de grafite, que compartilha o ambiente com espaços voltados para a prática de esportes, lazer e convivência.

A intervenção artística integra o projeto de requalificação que a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) executa no local, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da comunidade e contribuir para a redução da violência na região.

As intervenções são assinadas pelos artistas Denis Sena, Bigu, Maninho, Pinel e Mônica Reis. Os dois últimos são também moradores da comunidade de Fazenda Grande do Retiro.

Os trabalhos para composição dos murais foram iniciados na última terça-feira, 26. “Esta ação é um diálogo com os jovens e também com o poder público, que valoriza o que fazemos e reconhece a importância e o alcance do que queremos mostrar. O nosso trabalho busca a ressignificação do espaço público”, destaca o grafiteiro Denis Sena.

