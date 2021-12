Praça Cayru recebe o 1º show de Réveillon

A primeira noite do Réveillon Salvador 2016 fez a alegria, nesta segunda-feira, 28, de turistas e moradores da capital. A praça Cayru, no bairro do Comércio, foi palco, a partir das 19h, de uma mistura de estilos musicais: o ritmo afro do Ilê Aiyê, o pop rock do Jota Quest, o axé de Saulo Fernandes, o pagode do É o Tchan e o romantismo de Pablo, o rei do arrocha.

A turista Carine Marcon, de 36 anos, e suas filhas Júlia, de 11, e Luiza, 4, vieram de Videiras, Santa Catarina, desembarcaram de um cruzeiro e foram conferir o show do Ilê Ayê. "A cidade me encantou, as pessoas me diziam que era suja e que tinha trombadinha, mas não vi isso", disse. Júlia também gostou. "Aqui está legal e interessante", disse a menina.

A ambulante de balas Rosângela Meneses, 30, foi pela primeira vez trabalhar na festa de Réveillon. "A gente curte, além de vender", disse sorridente.

O vocalista da banda Jota Quest, Rogério Flausino, trouxe um show animado e alegre. "Só o baiano para ter um Réveillon de cinco dias. Estou muito feliz, animadíssimo e empolgado", disse o cantor mineiro.

A música nova do grupo foi apresentada. O refrão diz 'A vida não tá fácil pra ninguém'. Assim, ele aproveitou para deixar uma mensagem para os baianos no próximo ano: "Que 2016, seja um ano mais leve, de trabalho e muita luta no dia a dia".

"Só o baiano mesmo para ter um Réveillon de cinco dias", disse Flausino (Foto: Lúcio Távora l Ag. A TARDE)

O presidente da Empresa de Turismo S/A (Saltur), Isaac Edington, comemora o Réveillon Salvador, que já é o segundo maior produto da cidade. " O setor hoteleiro já registra 93% de ocupação", disse. O gestor também antecipou uma das novidades do evento para a virada. "O que posso dizer é que vamos despertar os quatro sentidos nas pessoas: o visual, auditivo, tátil e o olfato".

O evento gratuito, organizado pela Prefeitura de Salvador, com patrocínio do Bradesco, Hapvida e Schin, começou nesta segunda e segue até 1º de janeiro. Na área foi instalado food park e praça de alimentação com cardápios de restaurantes de Salvador selecionados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Estrutura

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, as linhas de ônibus foram ampliadas para a praça Cayru e os pontos de táxi sinalizados em lugares estratégicos. Para quem vai de carro, os estacionamentos da Zona Azul foram ampliados. O Elevador Lacerda tem funcionamento grátis durante todos os dias da festa.

A Guarda Municipal reforça a segurança. Banheiros químicos e climatizados, além de pontos de atendimento médico completam a estrutura montada.

