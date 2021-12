Povo de santo faz caminhada contra a intolerância religiosa

Representantes de mais de 100 comunidades de terreiros de candomblé caminham neste terça-feira, 15, a partir das 15h, em protesto à intolerância religiosa, pelo fim da violência e a favor da paz. Este é o 12º ano consecutivo da tradicional caminhada no Engenho Velho da Federação.

Este ano, já foram registrados 21 casos de intolerância religiosa na Bahia, segundo o Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Nelson Mandela, instância vinculada à Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi).

Desde que o centro foi criado, em 2013, foram computadas 263 ocorrências no estado – 182 de racismo e 81 de intolerância. Para chamar a atenção para casos como estes, manifestantes se concentrarão no final de linha do bairro, perto do monumento em homenagem a mãe Ruinhó, para iniciar o ato.

Segundo organizadores, a caminhada teve início em 2004, quando integrantes de terreiros do Engenho Velho da Federação foram alvos de agressões movidas por igrejas neopentecostais.

Vestidos de branco, os participantes levarão às ruas uma homenagem a educadores com o tema Professoras e professores, alicerces e pilares da educação.

"A ideia é destacar a importância destes profissionais na formação de uma cidadania ampla e contrária ao racismo, sexismo e outras formas de violência contra a dignidade humana", ressaltou, em nota, a organização do ato.

Falta reconhecimento

Pedagoga e equede do Terreiro do Bogun, Jandira Mawusí contou que a escolha do tema deve-se à importância dos profissionais da educação que "não têm o reconhecimento devido". Segundo ela, recentemente, uma jovem do terreiro foi vítima de discriminação na escola. Os colegas disseram que ela "tinha demônio".

"E os coordenadores nada fizeram. Por isso, temos que destacar a importância de haver respeito. Temos sofrido dentro dos espaços da escola também, apesar de o estado ser laico", destacou.

Professor da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) e ogã de Xangô do Terreiro do Cobre, Valdélio Silva acredita que, este ano, haverá um número maior de participantes e comunidades de terreiros: "A caminhada completa 12 anos, e este é um número muito significativo. É de Xangô, o patrono da caminhada. O ato começou por causa do Terreiro do Cobre, que é uma casa de Xangô. Ele é o patrono porque é o guardião da justiça".

Segundo o professor, as agressões têm se intensificado. "As agressões aumentaram a partir da ascensão do conservadorismo. Elas são muito difusas e permanentes. Atacam individualmente membros das religiões, no fundo do ônibus, na escola", exemplificou.

Para ele, ações como o projeto Escola sem Partido decorrem do conservadorismo: "É uma expressão dessa onda conservadora e uma tentativa de nos silenciar".

