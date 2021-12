Postos Salvador Card fecham neste sábado para serviço

Os postos do Salvador Card não vão funcionar neste sábado, 15. De acordo com a assessoria do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps), o atendimento nas unidades da Lapa, Iguatemi e Comércio será suspenso para realizar melhorias no Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

O funcionamento será retomado na segunda, 17, às 7 horas. Na sexta, 14, que antecipa o serviço, o atendimento será das 7 às 18 horas.

