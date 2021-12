Postos móveis da Hemoba recebem doações de sangue em Salvador e no interior

Para suprir o estoque de bolsas de sangue - que registra redução nesta época do ano - a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) faz um apelo para que a população vá aos postos de coleta para doar sangue.

Segundo o diretor-geral da instituição, Marinho Marques, a baixa no estoque é motivada pelo período de chuvas e a maior incidência de feriados, que contribuem para a diminuição do número de doadores.

A Hemoba possui 29 unidades de coleta espalhadas pelo estado. Destas, quatro são unidades móveis que percorrem os municípios com o objetivo de ampliar a cobertura do serviço.

Desta terça-feira, 8, até sexta, 11, o serviço de atendimento móvel acontece em Salvador e no interior. O Hemóvel estará disponível para atendimento em Candeias (Praça Dr. Gualberto), das 8h às 16h, e em Salvador, das 8h às 17h, na Paróquia Nossa Senhora de Aparecida (Imbuí).

Já em Feira de Santana, o atendimento ocorre nesta terça e na sexta-feira, 11, das 8h às 17h, no estacionamento do Núcleo Regional de Saúde (Antiga DIRES). O município ainda contará com mais um ponto de atendimento na Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC, nos dias 9 e 10 de maio.

