Postos informam sobre trânsito e transporte no Carnaval

Quatro postos de informações foram disponibilizados, pela Transalvador e pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), para facilitar o acesso dos cidadãos às informações sobre trânsito e transporte durante o Carnaval deste ano.

As unidades dos shoppings Barra e Salvador estão instaladas no piso L2 e, no shopping Salvador Norte, no bairro de São Cristóvão, o posto fica localizado próximo à loja C&A, também no segundo piso. No contêiner localizado na sede da Transalvador, nos Barris, o atendimento é realizado de segunda a sexta, das 8h às 16h.

No local, é possível esclarecer duvidas sobre linhas de ônibus, pontos especiais de táxi e tarifas, além de poder conferir o status da entrega da credencial para moradores, zonas de restrição, entre outros serviços.

Informações mais detalhadas também podem ser consultadas por meio do site: www.mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br.

Morador do Jardim Apipema, Marcelo Oliveira, 50, precisou ir até o contêiner dos Barris para realizar a troca de adesivos. É que neste ano, dentre as novidades do credenciamento de moradores, está a inclusão de um adesivo especialmente para motocicleta. No ano passado, a categoria utilizava a adesivagem de carros.

“Como cada morador tem direito a dois adesivos para automóvel, precisei solicitar a troca, já que além de um carro, tenho uma moto. No ano passado tive que utilizar o adesivo invertido. Essa alteração já facilita a vida do condutor e dos profissionais”.

Além de inovar na confecção de adesivos para motos, este ano, será obrigatório inserir a placa do veículo no adesivo, como mais um elemento de segurança, devendo ser preenchido antes do adesivo ser fixado no para-brisa.

O superintendente da Transalvador, Fabrizzio Müller, adverte que o não preenchimento acarretará no recolhimento e destruição do adesivo. “A gente vem evoluindo a cada ano, buscando melhorar. Neste ano, a grande novidade está na exigência da numeração da placa. O morador que não cumprir as obrigatoriedades exigidas, terá a credencial recolhida”.

