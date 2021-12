Postos informam sobre trânsito e transporte na folia

Três postos de informações sobre trânsito e transporte no Carnaval foram inaugurados, nesta terça-feira, 7, pela Secretaria Municipal de Mobilidade e a Transalvador. O lançamento foi na unidade do Salvador Shopping , piso L1.

Os outros dois postos funcionarão na alameda Gourmet do Shopping Barra (L1) e na Transalvador, no Vale dos Barris. O funcionamento segue o horário dos centros comerciais. No posto do Vale dos Barris, é das 8h às 17h.

Quem for curtir a folia também contará este ano com ônibus do Expresso Carnaval para chegar à festa, com as linhas Salvador Shopping-Ondina, Salvador Shopping-Barra, Salvador Norte Shopping-Barra e Salvador Norte Shopping-Garibaldi.

O bilhete custa R$ 25, sendo R$ 5 da compra do cartão e R$ 20 referente à ida e volta aos circuitos. Um cartão pode ser recarregado com múltiplos acessos de R$ 10 (cada trecho) e compartilhado com outros usuários. Quem adquiri-lo e realizar duas recargas de R$ 10 poderá estacionar em um shopping sem custo adicional.

“Nos postos, a população acessará informações sobre o Expresso Carnaval, o trânsito e os adesivos para moradores de áreas restritas. Os ônibus são um sucesso de dois carnavais. No primeiro, transportamos 20 mil pessoas; no segundo, 50 mil. Este ano, a meta é chegar a 100 mil”, esclareceu o secretário de Mobilidade, Fábio Mota.

Foliões poderão deixar o carro em um dos dois centros comerciais. Em ambos, haverá duas linhas de ônibus, podendo pagar R$ 25 com estacionamento gratuito. “É um ônibus expresso, com parada só no destino final e saídas a cada 15 minutos, das 13h às 6h”.

Adesivos

Conforme o superintendente de Trânsito, Fabrizzio Muller, moradores dos circuitos da folia receberão, em casa, até o dia 18, adesivos para acesso à região. Foram 64 mil, distribuídas em 32 mil residências: “Os correios já entregaram 70%, e acreditamos que, até o dia 18, 100% estejam entregues. Caso não recebam neste prazo, eles podem ir a um dos postos verificar o que ocorreu”.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo