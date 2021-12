Postos do SUS realizam teste de doença falciforme

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou, nesta quinta-feira, 18, que ampliará a realização do exame de detecção da doença falciforme em vários postos de saúde da rede pública. "Além das unidades de referência, que já o fazem normalmente, diversos outros postos estão coletando amostras para a realização do exame", informa Maria Cândida Queiroz, coordenadora do Programa de Atenção às Pessoas com Doença Falciforme da Secretaria da Saúde.

Os exames extras seriam realizados até hoje, quando termina a Semana de Divulgação da Doença Falciforme. Entretanto, a secretaria decidiu ampliar o prazo para a próxima sexta-feira, dia 26.

A campanha tem como objetivo intensificar o número de testes diagnósticos - denominado eletroforese de hemoglobina - e ampliar o número de portadores atendidos pelos centros de referência do SUS. Dados do Programa Nacional de Triagem Neonatal indicam que a Bahia é o Estado com o maior número de portadores da patologia.

Teste do pezinho - Mais conhecida como anemia falciforme, a doença é genética e pode ser diagnosticada pelo teste do pezinho, realizado em recém-nascidos.

Segundo a médica geneticista Helena Pimentel, crianças que recebem acompanhamento médico desde cedo têm menos chances de desenvolver complicações.

"Desde cedo, a família já passa a tomar cuidados preventivos que fazem com que a criança possa ter uma vida normal", diz.

Foi assim que Salim Gabriel, de apenas um mês e meio de idade, teve a doença identificada. "Como descobrimos logo, ele vai crescer brincando e pulando, como qualquer outra criança", diz a mãe, Claudine da Hora.

