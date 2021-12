Postos do SalvadorCard funcionam em horário especial no feriado de Tiradentes

Neste sábado, 21 de abril, é celebrado o feriado de Tiradentes, o dia é uma lembrança do mártir brasileiro Joaquim José da Silva Xavier, líder da Inconfidência Mineira, que foi morto e teve seu corpo esquartejado pelos portugueses na época do Brasil império no ano de 1792. Em decorrência da data, que é feriado nacional, os postos do SalvadorCard funcionarão em horários especiais no final de semana.

No sábado, 21, e no domingo, 22, as unidades da Lapa e do Comércio estarão fechadas, retornando o funcionamento normal na segunda, 23. O atendimento para recarga só terá funcionamento apenas nos terminais de autoatendimento nos postos Pirajá Estação Mussurunga e Estação Acesso Norte – com horários de funcionamento das 6 h às 18 h, tanto no sábado quanto no domingo.

Os postos do SalvadorCard que funcionam em shopping centers obedecerão a programação do respectivo centro comercial.

