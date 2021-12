Postos do Salvador Card nos shoppings passam a aceitar cartão

Os usuários do Salvador Card vão contar com uma novidade a partir desta quarta-feira,10. Os postos de recarga do cartão em shoppings de Salvador, passam a aceitar o pagamento com cartões de crédito e débito nas bandeiras Visa e Mastecard.

“Ao invés dos passageiros se dirigirem várias vezes aos postos durante o mês, eles podem optar pela recarga do valor planejado para o período economizando tempo, deslocamento e evitando filas”, explicou o secretário Fábio Mota, da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Atualmente, existe sete postos de recarga que podem ser encontrados nos shoppings Barra, da Bahia, Salvador, Bela Vista, Paralela, Salvador Norte e Cajazeiras.

As recargas podem ser feitas em qualquer valor para os cartões Bilhete Avulso, Meia Passagem Estudantil e Bilhete Identificado. Os passageiros que optarem por esta modalidade de pagamento terão um acréscimo de 6% no valor da tarifa referente aos encargos da operação.

adblock ativo