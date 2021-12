Postos do SAC e Salvador e RMS reabrem a partir desta segunda

Os postos do SAC em Salvador e Região Metropolitana de Salvador (RMS) irão retomar o funcionamento na próxima segunda-, 5. Segundo o governo da Bahia, as unidades situadas nos bairros de Cajazeiras, Comércio, Liberdade, Pau da Lima, Periperi, Pernambués e Pituaçu vão atender de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h.

Já os postos que ficam em grandes shoppings passam a funcionar de terça-feira a sábado, de 10h às 18h. Com a retomada do funcionamento, o Drive Thru do SAC está suspenso para entrega de RG e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Salvador.

Os postos SAC da RMS (Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho) também retomam o atendimento. A exceção é somente o SAC Candeias, que permanece fechado.

Os cidadãos já podem acessar o SAC Digital e agendamento nos postos SAC na Bahia. Para ter acesso à plataforma, é possível baixar o aplicativo SAC Digital ou acessar o site do SAC Digital.

