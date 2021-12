Postos do SAC disponibilizam sinal de Wi-Fi gratuito

Postos de atendimento da Rede SAC agora contam com sinal de wi-fi gratuito em Salvador a iniciativa é resultado de uma parceria entre a Companhia de Processamento de Dados do Estado (Prodeb) com a Secretaria da Administração (Saeb).

O sinal está disponível nas unidades do Shopping Liberdade, Shopping Barra, Shopping Bela Vista, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Cajazeiras, Comércio, Pau da Lima, Periperi e Pernambués. O projeto pretende que todas as unidades do interior e da região metropolitana também possuam sinal.

Para acessar a rede wi-fi basta realizar um formulário de cadastro uma única vez. Em seguida, o cidadão pode acessar sites, redes sociais e outros.

