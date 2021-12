Postos de saúde têm fila no 1º dia de vacinação contra H1N1

Os postos de saúde de Salvador amanheceram com fila nesta segunda-feira, 18, primeiro dia de vacinação contra o H1N1. A imunização começaria no dia 30, mas foi antecipada por conta do avanço no número de casos da doença. A campanha segue até 20 de maio.

As doses serão aplicadas no público considerado de risco: idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menos de 5 anos, trabalhadores da saúde, grávidas e mulheres até 45 dias após o parto, indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, presos, funcionários do sistema prisional, e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, que estão sob medidas socioeducativas.

No total, são 3.269.328 pessoas. A meta é imunizar pelo menos 80% desse público.

A vacina aplicada nos postos de saúde é a trivalente, que protege contra H1N1, H3N2 (ambos vírus da Influenza A) e uma cepa da influenza B.

